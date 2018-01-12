غداً..انطلاق الدورة 13 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بطهران

تنطلق في العاصمة الإيرانية طهران غدا أعمال الدورة الثالثة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمهيدا لاجتماع المؤتمر العام للاتحاد بمشاركة وفد سورية برئاسة رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

ويشارك وفد سورية مع الوفود الأخرى في الفترة بين الـ 13 والـ 18 من الشهر الجاري في الاجتماع التاسع والثلاثين للمجلس التنفيذي العام والاجتماع الثامن للجنة الدائمة المعنية بفلسطين والاجتماع الاستشاري الثالث للأمانة العامة لاجتماعات البرلمانات واجتماع التشاور للمجموعة العربية والاجتماع السادس للجنة الخاصة المعنية بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية.

كما يعقد بمشاركة وفد سورية خلال أعمال الدورة الحالية الاجتماع السادس للجنة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان والمرأة وشؤون الأسرة والاجتماع السادس للجنة الخاصة المعنية بالشؤون الثقافية والشؤون القانونية وحوار الحضارات والديانات والاجتماع السادس للجنة الخاصة المعنية بالشؤون الاقتصادية والبيئية وجلسة ترشيح المرشحين للجنة التنفيذية وأربع لجان متخصصة والجلسة العشرون للجنة العامة والاجتماع السابع لبرلمانيات المرأة المسلمة.

ويشارك وفد الجمهورية العربية السورية أيضا في لجنة الصياغة النهائية التي يرأسها المقرر الخاص للمؤتمر بمشاركة أربعة مقررين للجان الأربع المتخصصة المعنية بصياغة البيان الختامي للمؤتمر إضافة إلى المشاركة بالاجتماع التشاوري للمجموعة الافريقية والاجتماع التشاوري للمجموعة الآسيوية والمشاركة باجتماع الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.