غداً.. بدء محادثات السلام اليمنية في السويد

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أن محادثات السلام اليمنية المقرر عقدها في السويد ستبدأ غداً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تغريدة لمكتب غريفيث على موقع تويتر اليوم قولها: يود المبعوث الخاص الإعلان عن استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية في السويد يوم السادس من كانون الأول الجاري.

وفى أيلول الماضي انهارت محادثات مماثلة دعت إليها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بعد منع دول العدوان ومرتزقته الوفد الحكومي اليمني من التوجه إلى جنيف عبر مسقط وذلك بسبب الحصار الجائر الذي فرضته وتفرضه على البلاد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعرب أواخر الشهر الماضي عن أمله بعقد محادثات بين الأطراف اليمنية قبل نهاية العام الجاري وقال: لا أريد أن أرفع سقف التوقعات كثيراً ولكننا نعمل بجد.