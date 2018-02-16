غداً في حلب.. افتتاح ملتقى رجال الأعمال الثالث

يفتتح غدا ملتقى رجال الأعمال الثالث في حلب الذي تنظمه مجموعة أورفه لي للاستشارات في فندق الشهباء وبرعاية من غرفة صناعة حلب ودعم وتعاون من هيئات الاستثمار السورية والإشراف على التأمين والتطوير والاستثمار العقاري والمصارف العامة والخاصة وجهات القطاع الخاص المهتمة بمشاريع الإعمار.

ويشارك في الملتقى الذي يستمر يومين المصارف العامة والخاصة ورجال أعمال وشركات التأمين حيث تتحضر الجهات المشاركة وفق بيان لمجموعة أورفه لي لإطلاق مشاريعها وبرامجها بالتزامن مع سعي رسمي وشعبي لإعمار حلب التي تعتبر قلب سورية الاقتصادي إذ “ستطرح شركات التأمين منتجاتها المتعلقة بالتأمين الهندسي والصناعي والصحي وتوظيف فوائض أموال شركات التأمين في المشاريع المطروحة”.

وتحمل المصارف العامة والخاصة في جعبتها وفق البيان حلولا للقروض المتعثرة في حلب وخاصة لدى القطاع الصناعي وغيره من القطاعات الإنتاجية والخدمية كما تسعى لإيجاد صيغ تمويلية جديدة للمشاريع القائمة أو التي ستتم إعادة تأهيلها ولا سيما مشاريع رواد الأعمال عبر فتح آفاق جديدة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يعزز حضور حلب في دعم الاقتصادي.

وأشارت المجموعة في بيانها إلى هيئة التطوير والاستثمار العقاري لإطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة التي تستهدف البنى التحتية عبر مشاريع استثمارية تشاركية وغيرها من المشاريع السكنية والخدمية والترفيهية إلى جانب ما ستطرحه هيئة الاستثمار السورية من مشاريع كثيرة في مختلف المجالات.

وقال المدير العام للمجموعة عبد الوهاب أورفه لي: “تعول الجهات الرسمية وقطاع الأعمال على نجاح هذا الملتقى الذي يأتي بعد نجاح المجموعة في إقامة ملتقيي رجال الأعمال الأول والثاني في دمشق” مبينا أن المجموعة استكملت التحضير لإطلاق الملتقى الثالث في حلب الذي يعد الأول من نوعه في هذه المحافظة التي “تعتبر أكثر المحافظات تعطشاً للإعمار” وخاصة أنها كانت ولا تزال العاصمة الصناعية والتجارية لسورية.

ويشكل الملتقى وفقا لأورفه لي نافذة مهمة ومحطة لتضافر جهود جميع الأطراف وتوسيع عمليات التشبيك بين رجال الأعمال والمؤءسسات الخاصة والعامة عبر إقامة مشاريع مشتركة بينهم وتقديم المبادرات والأفكار الإبداعية والريادية والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.