غدا افتتاح معرض الربيع السنوي للفنون التشكيلية في خان أسعد باشا

تقيم مديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين عند الساعة الثانية عشرة من ظهر غد معرض الربيع السنوي لفنون التصوير والنحت والغرافيك والخزف وذلك في خان أسعد باشا بدمشق القديمة.

وقال الفنان التشكيلي عماد كسحوت مدير الفنون الجميلة: المعرض كما هو معروف عنه مخصص للفنانين الشباب ممن هم دون سن الخامسة والثلاثين بهدف تشجيع الشباب وإتاحة المجال أمامهم لإثبات وجودهم من خلال الجوائز وتحفيزهم، حيث تم تخصيص جائزة كبرى لكل المشاركين في مختلف صنوف الفن التشكيلي وثلاثة جوائز لكل اختصاص.

وأضاف مدير الفنون الجميلة: غاية وزارة الثقافة من هذه المعارض دعم الشباب بكل الإمكانات ومحاولة إظهار المواهب الشابة لتكون استمرارا للفن التشكيلي السوري العريق، مبينا أن المعرض بدورته الحالية يتضمن 70 عملا فنيا في مختلف الصنوف.

وكان المعرض خفض في دورة العام الماضي سن المشاركين من 40 إلى 35 سنة مع اعتماد نظام الجوائز للمرة الأولى.