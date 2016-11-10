غدا.. الهلال الأحمر يوزّع نحو «9» أطنان مواد غذائية في دير الزور

أعلن فرع الهلال الأحمر العربي السوري في دير الزور أنه سيتم غدا الجمعة توزيع نحو 9 أطنان من المواد الغذائية على الأهالي في عدد من أحياء مدينة دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح مدير الفرع أنس عشاوي أن المواد الغذائية تتضمن 490 كيسا من الفاصولياء والرز والعدس بزنة 20 كغ للكيس الواحد مقدمة من برنامج الغذاء العالمي للأهالي في المناطق التي يحاصرها تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة دير الزور، لافتا إلى أن عمليات التوزيع ستتم وفق جدول زمني محدد وبموجب بطاقة أصدرها فرع الهلال للأسر مرفقة بالهوية الشخصية.

وفي إطار الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف من الاعباء على الأهالي الذين يعانون من الحصار الذى يفرضه تنظيم “داعش” الإرهابي عليهم، اتخذت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأحد الماضي جميع الإجراءات المطلوبة لتوزيع المواد الغذائية الأساسية والأدوية والخضار والفواكه وكل الاحتياجات الضرورية لأهالي المحافظة، بما يعزز صمودهم في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي يتعرضون له.