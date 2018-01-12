غدا.. انطلاق المرحلة النهائية للأولمبياد العلمي السوري

بمشاركة 412 طالبا من نخبة مواهب التميز العلمي في مختلف المحافظات تنطلق غدا الاختبارات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لموسم 2017 – 2018 بعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء.

وبين رئيس هيئة التميز والإبداع عماد العزب خلال لقائه الطلاب المشاركين الذين وصلوا اليوم من مختلف المحافظات في فندق الشيراتون ان هذه الاختبارات ستكون نظرية وتقام على جولتين صباحية ومسائية مدة الجولة الواحدة 3 ساعات حيث تقام اختبارات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء في فندق الشيراتون بينما تقام اختبارات المعلوماتية في مقر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحديقة تشرين.

ولفت العزب إلى أن نماذج الأسئلة تم وضعها من قبل اللجان العلمية المركزية للأولمبياد العلمي السوري والتي تضم نخبة من الكفاءات التدريسية والبحثية في التعليم العالي بسورية حيث ستقوم بتصحيح أوراق الإجابات فور انتهاء الاختبارات ويتم أخذ محصلة علامتي الجولتين الصباحية والمسائية وبموجبها يحسب الترتيب النهائي للعلامات مؤءكدا أن الاختبارات النهائية مماثلة لاختبارات الأولمبيادات العالمية من حيث التنظيم والمحتوى والمستوى العلمي.

وأوضح العزب أنه يشارك في هذه الاختبارات الطلاب الجدد والبالغ عددهم 258 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي إضافة الى 94 من طلاب الصفين

الثاني والثالث الثانوي من أعضاء الفرق الوطنية للأولمبياد وينضم إليهم أيضا 55 من طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي ممن استفادوا من القرار الأخير الذي اتخذته الهيئة بتوسيع فرص التميز لدى الطلاب القدامى ممن أحرزوا المراكز من 11 إلى 20 في كل مادة علمية بالاختبارات النهائية للموسم الماضي على مستوى سورية إضافة الى أفضل 5 طلاب مشاركين من المركز الوطني للمتميزين ليصبح العدد الإجمالي المشارك في الاختبارات 412 طالبا.

وأشار العزب إلى أن اختبارات الطلاب الجدد تهدف الى معرفة الأوائل على مستوى سورية في علوم الأولمبياد الخمسة بينما تهدف اختبارات الطلاب القدامى الى تقييم مستواهم الحالي ومن يثبت تطوره يحتفظ بعضويته في الفريق الوطني لمادته العلمية ومن يثبت عدم تطوره يفقد مكانه في الفريق الوطني ويترك المكان لغيره من الطلاب الجدد.

ولفت العزب إلى أنه سيتم إعلان الفائزين بالمراكز الأولى خلال حفل مركزي يقام في دار الأسد للثقافة والفنون الأوبرا ليتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مادة علمية بينما يأخذ العشرة الأوائل في كل مادة طريقهم إلى الفرق الوطنية ليبدأ تأهيلهم وتدريبهم لتمثيل سورية في الأولمبيادات العالمية المقررة الصيف القادم حيث يقام أولمبياد الرياضيات في رومانيا والفيزياء في البرتغال والكيمياء في التشيك والمعلوماتية في اليابان وعلم الأحياء في إيران.

بدوره استعرض مدير إدارة الاولمبياد العلمي علي أبو خضر تعليمات الاختبارات المركزية والاختبار المعياري مشددا على ضرورة التقيد بها واحترام الانظمة المتبعة في الاختبارات لكون السلوك المنظم والمنضبط اثناء فعاليات الاولمبياد يعد سلوكا حضاريا وتقليدا متبعا في كل المسابقات والفعاليات من هذا النوع.

من جهتهم عبر كل من الطلاب محمد اغيد زيدان /معلوماتية/ ومرهف نبهان /فيزياء/ وزين قطاية /رياضيات عن استعدادهم للمشاركة في النهائيات وبذلهم الجهود لتحقيق المراكز الاولى لافتين الى أن الاولمبياد العلمي يعد فرصة لهم من أجل التنافس والحصول على مراكز متقدمة تؤءهلهم لتمثيل وطنهم في المحافل العلمية الدولية.