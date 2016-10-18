غدا.. بدء تقديم طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين

أعلن رئيس اتحاد الصحفيين الزميل الياس مراد أن تقديم طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي تبدأ اعتبارا من يوم غد ولمدة ثلاثة أيام تنتهي الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة المقبل والمصادف الـ 21 من الشهر الجاري وذلك في مقر الاتحاد.

وأشار مراد إلى أن الاتحاد سيعلن أسماء المرشحين يوم السبت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في مقر الاتحاد ويحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال 48 ساعة من إعلان أسماء المرشحين على أن تبت المحكمة في الاعتراض خلال ثلاثة أيام.

وكان الاتحاد أعلن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الاتحاد للدورة الانتخابية السادسة بعد انعقاد أعمال المؤتمر العام السادس في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق على مدى يومي الـ 15 والـ 16 من الشهر الجاري تحت عنوان “حينما تلامس المؤسسات الإعلامية هموم المواطنين تكسب ثقتهم وتساهم في تعزيز القاعدة الشعبية الداعمة لمؤسسات الدولة” انتخب خلاله أعضاء مجلس الاتحاد الذي يضم 33 صحفيا وصحفية إضافة إلى مجلس إدارة صندوق التقاعد بينما فاز بالتزكية مجلس إدارة الصندوق التعاوني الاجتماعي.