غدا مؤتمر علمي لجمعية المولدين والنسائيين في الداما روز بدمشق

تنطلق غدا فعاليات المؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية السورية للمولدين والنسائيين في فندق الداما روز بدمشق وتستمر حتى الـ 23 من شباط الجاري.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر نحو 40 محاضرة علمية ضمن خمسة محاور هي العقم والإخصاب المساعد وطب الجنين والحمول عالية الخطورة والجراحة التنظيرية النسائية والأورام النسائية واختلاطات الجراحة.

رئيس الجمعية الدكتور مروان الحلبي أكد في بيان صحفي أن المؤتمر سيطرح آخر التطورات والأبحاث العلمية والتقنية في مجال الصحة الإنجابية ويهدف إلى تحسين المستوى العلمي والمهني للأطباء معتبرا أن انعقاده هو “رسالة إصرار على العطاء رغم كل الظروف”.

وتتناول محاضرات المؤتمر عناوين كثيرة أبرزها الآفاق الجديدة في المعالجة بالخلايا الجذعية وتدبير المبيض متعدد الكيسات وتحريض الإباضة والإخصاب المساعد، فضلا عن أساسيات الجراحة الورمية النسائية واستئصال الغدد البلغمية تنظيريا واستسقاء الجنين والاكتئاب بعد الولادة ونقل الدم الذاتي وبوليبات باطن الرحم والعقم.

ويسبق المؤتمر ورشتا عمل يوم غد الأربعاء في مشفيي التوليد وأمراض النساء الجامعي والزهراوي بدمشق تناقشان محورين هما تحريض الإباضة والعقم وتشوهات الجملة العصبية المركزية عند الجنين من خلال 10 محاضرات ويرافق المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة معرض طبي تطرح فيه بعض الشركات منتجاتها من أدوية وتجهيزات طبية.