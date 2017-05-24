غرس 46 شجرة بأسماء الشهداء في مدينة شهبا بالسويداء

نظمت وحدة الشهيد فداء الحج التطبيقية للمناشط الطليعية بالتعاون مع مجلس مدينة شهبا بالسويداء اليوم فعالية وطنية تضمنت غرس 46 شجرة صنوبر مع لوحات اسمية لشهداء المدينة.

وجرى خلال الفعالية التي شاركت فيها فعاليات رسمية وأهلية وأسر الشهداء إطلاق تسمية شارع الشهداء على الطريق المقابل لبناء وحدة المناشط بالمدينة مع لوحة اسمية للشارع بطول 175 سم حملت عبارة “ستزهر دماؤكم عزة ووردا”.

وأشار محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي في تصريح للصحفيين إلى أن الفعالية تأتي تكريما لأرواح الشهداء الذين كتبوا أسماءهم بدمائهم على جبهة الشمس ولهم تنحني الهامات .

وقال أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي تكليفا المهندس يحيى الصحناوي في كلمة له “سنبقى أوفياء لدماء الشهداء الطاهرة” م

وبينت مديرة وحدة الشهيد فداء الحج نزيهة دنون خلال الكلمة التي ألقتها أنه لا شيء يمكن أن يرتقي لمستوى وعظمة وعطاء وبذل الشهداء الذين لبوا نداء الوطن وجادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية

ولفت رئيس مجلس مدينة شهبا المحامي عماد الطويل إلى أن هذه الفعالية ليست غريبة عن شهبا ذات الإرث الحضاري والثقافي والتاريخي والوطني الهام والتي قدمت العديد من الشهداء في سبيل الدفاع عن عزة الوطن وكرامته وتأكيد التجذر بالأرض والانتماء الوطني.

وقال والد الشهيد فداء حسين الحج في كلمة أسر الشهداء “الشهداء سيبقون أحياء في قلب كل شريف ومخلص للوطن وحريته وقوته وصموده وليس هناك أجمل من الشجرة لتخليد ذكراهم لأنها رمز الحياة والتجدد والبناء”.

وأعرب ذوو الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة واختيار الشجرة لتخليد ذكرى أبنائهم وتضحياتهم وخلود أرواحهم الطاهرة.

حضر الفعالية رئيس مجلس محافظة السويداء عصام الحسين وعدد من أعضاء قيادة فرع السويداء لحزب البعث وأمين وأعضاء قيادتي شعبة شهبا للحزب وفرع منظمة طلائع البعث بالسويداء.