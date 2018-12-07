غرفة تجارة ريف دمشق: إحداث مركز طبي في القصور

خاص – البعث ميديا – سوار ديب

أعلن وسيم القطان رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عن عدد من المشاريع التي من شأنها الارتقاء بعمل الغرفة والنهوض بها وخدمة المنتسبين اليها وتحسين الخدمات المقدمة لهم .

وبين القطان أنه الى جانب العمل على استثمار عقارات عائدة للغرفة في مشاريع ذات نفع على أعضاء الغرفة وتوفر الإيرادات وتؤمن فرص العمل لدى الغرفة برامج عمل للتطوير من خلال مجموعة من المشاريع أهمها إنشاء مركز طبي في منطقة القصور يضم خدمات متطورة بأجهزة حديثة للرعاية الصحية و الاستطباب يقدم خدماته للأعضاء وذويهم وللمواطنين بأسعار رمزية وسيتم رفده بكوادر طبية متميزة لضمان جودة الخدمة ورقيها .

ويضم المركز قسم أشعة و قسم سنية وتصوير إيكو ورنين مغناطيسي ومخبر .

القطان كشف عن تحضير الغرفة لإطلاق التأمين الصحي لجميع العاملين والمنتسبين إلى غرفة ريف دمشق، الى جانب التشجيع على تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، وإنشاء بنك للمعلومات يضم وثائق ضوئية لأضابير المنتسبين.

وأكد القطان عللى ضرورة العمل للنهوض بالواقع التجاري والأسواق، مشيرا الى أن غرف التجارة هي شريك في حماية المستهلك وتقديم السلعة المناسبة له بالسعر المناسب وضمن الجودة والمواصفات العالمية .

ولفت القطان إلى أنّ غرفة تجارة ريف دمشق تعمل بروح التشاركية وخدمة كل ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بالعمل التجاري والاستثماري . مثمنا انفتاح الحكومة على الحوار مع القطاع الخاص وإشراكه في القضايا التي تتعلق بعمله ودوره في الحياة الاقتصادية

وكشف القطان عن مشروع انشاء بنك للمعلومات يضم لوائح بطالبي العمل و الباحثين عن الوظائف وهذا سيمكن المنشآت من الحصول على احتياجاتها من اليد العاملة.