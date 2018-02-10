غرفة عمليات حلفاء سورية: الطائرة المسيرة لم تدخل المجال الجوي لفلسطين المحتلة

أعلنت “غرفة عمليات حلفاء سورية” أنّ طائرات حربية إسرائيلية استهدفت محطة الطائرات المسّيرة في مطار الــ T4 في ريف حمص وسط سورية.

البيان الصادر عن قائد غرفة العمليات أكد أن الطائرة المسيرة التي تم استهدافها إسرائيلياً لم تدخل المجال الجوي لفلسطين المحتلة، في حين أن إدعاءات العدو بغير ذلك “كذب وافتراء”.

ونفى مصدر في غرفة عمليات حلفاء سورية في محور المقاومة للميادين إسقاط إسرائيل للطائرة المسيّرة.

وعندما تم استهداف المحطة كانت الطائرات المسيرة تقوم بمهمة اعتيادية فوق البادية السورية، وفق بيان حلفاء سورية الذي أضاف أن لهذه الطائرات دور كبير في جمع المعلومات حول تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية وساهمت في تطهير المنطقة الشرقية من التنظيم.

وشددت “غرفة عمليات حلفاء سورية” أن الاعتداء الإسرائيلي “لن يتم السكوت عنه من الآن فصاعداً”، وأن أي اعتداء جديد “سيلقى رداً قاسياً وجدياً”.

البيان الذي حيّا الجيش السوري في تصديه للعدوان، لفت إلى أن إسرائيل وواشنطن “يلعبان دوراً كبيراً بدعم التنظيمات الإرهابية بسورية”، في وقت “لا يزال الاحتلال الأميركي يعمل على تأمين حاجات داعش، وينقل عناصر التنظيم من شرق الفرات لتدريبهم بالتنف وبقواعدهم المشبوهة في العراق”.

وأكّد البيان دعم غرفة حلفاء سورية للقيادة السورية الرائدة وقرارها الشجاع بالرد على الاعتداء.