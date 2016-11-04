غرق “حارسة مرمى” منتخب جامبيا في محاولة هجرة لأوروبا

قال شقيق حارسة مرمى منتخب جامبيا إن شقيقته غرقت الشهر الماضي بينما كانت تحاول العبور من ليبيا إلى أوروبا.

وتركت فاطمة جاوارا (20 عاما) جامبيا لتتجه عبر منطقة الصحراء إلى ليبيا في سبتمبر الماضي.

وقال شقيقها الأكبر مودو جاوارا إن الوكيل الليبي الذي نظم محاولة عبورها إلى إيطاليا أبلغ الأسرة قبل أسبوعين أنها غرقت في البحر المتوسط مع عدد آخر من مواطني جامبيا.

وقال مودو أمس الخميس “لا يمكن رؤية الجثة لذا قررنا أن نقيم صلاة الغائب لها ولعدد من الجامبيين الذين غرقوا في البحر”.

وكانت فاطمة واحدة من أكثر من سبعة آلاف مواطن من جامبيا هربوا من البلد الصغير حتى الآن هذا العام لتصبح جامبيا أكبر مساهم في حركة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا مقارنة بعدد سكانها.