غرق قارب للمهاجرين في البحر المتوسط يودي بحياة 11 منهم واعتبار 200 من المفقودين

لقي 11 مهاجرا حتفهم واعتبر نحو 200 في عداد المفقودين بعد حادثي غرق قبالة ليبيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية قولها اليوم.. انه “في الحادث الأول استقل نحو 132 شخصاً زورقا مطاطياً أبحر يوم الجمعة الماضي من ليبيا لكنه بدأ يغرق بعد ساعات”.

وأضافت المفوضية.. إن “سفينة دنماركية تنقل حاويات تمكنت من انقاذ خمسين من هؤلاء ونقلتهم الى صقلية بناء على طلب من خفر السواحل الايطاليين الذين طلبوا منها تغيير مسارها حيث تم نقل هؤلاء إلى بوزالو والتقاهم اليوم ممثلون عن المفوضية العليا للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية”.

وقال مسؤول في الهلال الاحمر الليبي.. انه “تم العثور على جثث 10 نساء وطفل على شاطئ الزاوية التي تبعد مسافة 50 كم عن طرابلس”.

ونقل ممثل منظمة الهجرة الدولية عنهم “انهم كانوا نحو 120 شخصا على متن قارب وضمنهم نحو ثلاثين امرأة وتسعة قاصرين”.

ويشهد البحر المتوسط موجة هجرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا باتجاه الدول الأوروبية نتيجة تمدد التنظيمات الإرهابية التي استخدمتها بعض الدول الغربية بأجندتها الاستعمارية في سورية ودول بالمنطقة وارتكابها جرائم وانتهاكات فيها والاجراءات الاقتصادية أحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية على عدد من دول المنطقة.