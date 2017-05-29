غروشكو: الناتو ينعطف نحو الأسوأ

أكد ألكسندر غروشكو ممثل روسيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي “ناتو” أن تعزيز التواجد العسكري للحلف على الجبهة الأوروبية يمثل “انعطافا نحو الأسوأ”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن غروشكو قوله عبر جسر فيديو على منصة نادي فالداي الدولي للنقاشات اليوم: إن “تقييمنا لهذا الوضع معروف وجرى انعطاف نوعي نحو الاتجاه الأسوأ” مشيرا إلى أنه “وفقا لمخططات حلف ناتو وانطلاقا من السياسة الأيديولوجية التي ترافقها وكيفية تقديمه وعرضه لهذه المخططات بطريقة دعائية بحتة فإن الوضع خطير للغاية”.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها تزامن مع قمة ناتو التى جرت ببروكسل في الـ 25 من الشهر الجاري أن علاقات موسكو مع الحلف تمر باسوأ حالاتها منذ ايام الحرب الباردة وذلك بمناسبة مرور 20 عاما على التوقيع في باريس على الوثيقة الأساسية للعلاقات المتبادلة والتعاون والأمن بين روسيا والحلف.

ويعتمد حلف شمال الأطلسي سياسة استفزازية وعدائية ضد روسيا كما يقوم بتكثيف وجوده العسكري شرق أوروبا وإجراء مناورات عسكرية قرب الحدود مع روسيا في الوقت الذى تحاول فيه وسائل الإعلام الغربية والأمريكية التغطية على هذه التحركات الاستفزازية وتواصل حملتها العدائية التضليلية ضد موسكو محاولة استغلال أي حادث لقلب الحقائق وتشويهها بما يخدم توجهات مموليها.