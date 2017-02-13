غريزما ينقذ أتلتيكو مدريد من كمين سيلتا فيغو

انتزع فريق أتلتيكو مدريد، فوزا بشق الأنفس، على أرضه وبين جماهيره، من ضيفه سيلتا فيغو (3-2)، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما، في المرحلة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فاجأ فريق سيلتا فيغو أصحاب الأرض بهدف مبكر، حمل بصمة مدافعه الأرجنتيني غوستافو كابرال، في الدقيقة الخامسة من البداية. ورد المهاجم فرناندو توريس بهدف التعادل سريعا للروخي بلانكوس، في الدقيقة 11، قبل أن يضيع ضربة جزاء، مع انقضاء نصف ساعة من زمن الشوط الأول.

وتقدم الضيوف مرة أخرى، عند الدقيقة 78، عن طريق المهاجم السويدي يون غويديتي. وأدرك أصحاب الأرض التعادل من جديد عبر نجمهم البلجيكي يانيك كاراسكو، في الدقيقة 86، ومن ثم اقتنص زميله النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف الفوز للروخي بلانكوس، قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء، الذي جمعهما، السبت 11 شباط، على ملعب “فيسنتي كالديرون”، في العاصمة مدريد.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 42 نقطة، في المرتبة الرابعة، ليحتفظ بحظوظه في مواصلة المنافسة على لقب الليغا.

بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 30 نقطة، ويشغل المركز العاشر في الدوري.