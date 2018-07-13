غزة.. اصابات وحالات اختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة

أصيب فلسطينيان بالرصاص وآخران بالاختناق بالغاز خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم للمتظاهرين عند السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في إطار فعاليات مسيرات العودة التي ينظمها الفلسطينيون كل جمعة منذ الثلاثين من آذار الماضي.

ووفقا لوكالة معا فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على مئات الشبان الذين تجمعوا قرب مخيم العودة جنوب شرق مدينة غزة ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص.

كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.