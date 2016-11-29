غضب اليابانيين يغلق حلبة تضم آلاف السمك المجمد

تم اعتماد 5 آلاف سمكة مجمدة في منتزه ترفيهي باليابان ليكون الأول بالعالم الذي يضم كائنات بحرية مجمدة في حلبة تزلج على الجليد.

وتم تجميد الأسماك النافقة في الأرض لتكون تحت أقدام المتزلجين في حلبة “Freezing Port” في منتزه “سبايس وولد” الواقع في مدينة كيتاكيوشو.

وقال مدير المنتزه توشيمي تاكيدا إن جميع الأسماك حقيقية وتم شراءها جميعا من سوق السمك المحلي قبل أن يتم تجميدها، إلا ان الأسماك الكبيرة الأخرى مثل الحيتان وأسماك القرش وغيرها ليست حقيقية بل إنها ببساطة صور تم دمجها وسط الجليد.

وبينما كان المسؤولون على المنتزه يسعون لجعل الحلبة مصدرا للتعلم عن المخلوقات البحرية لاقى تواجد الأسماك المجمدة غضبا شديدا وتنديدا وانتقادا لهذه الفكرة التي اعتبرها كثيرون لا أخلاقية.

وسرعان ما بدأت ردود الفعل السلبية تتهافت على حلبة التزلج ما دفع المسؤولين لـ”الاعتذار بشدة” والإبلاغ عن إغلاق الحلبة على الفور، ومن المقرر أن تتم إذابة الجليد ما يسمح بإزالة جميع الأسماك المجمدة داخله وسط مراسم تكريم دينية.