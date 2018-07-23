غضب فالفيردي من قرار البرسا

نقلت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، عن إن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، غاضب من قرار اتخذه الثنائي جوسيب بارتوميو، رئيس البارسا وبيب سيجورا، المدير العام للفريق.

وبحسب ما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن المدرب غير راض عن رحيل البرازيلي باولينيو لصفوف جوانجزو الصيني.

وتابعت الصحيفة أن فالفيردي، يريد لاعب خط وسط “هداف” في فريقه، في الصيف الجاري، لذلك يصر على التعاقد مع البرازيلي ويليان من تشيلسي.

وأضافت الصحيفة أن فالفيردي سوف يتأقلم مع الوضع، إذا فشل برشلونة في التعاقد مع ويليان.

وشددت على أن فالفيردي سوف يعتمد على الثلاثي ليونيل ميسي وفيلب كوتينيو ولويس سواريز من أجل تسجيل الأهداف لبرشلونة بالموسم المقبل.