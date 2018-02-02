غضب فنزويلي على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي

أكد الجيش الفنزويلي أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مشينة وبائسة وتظهر الجهل بواقع فنزويلا.

وقال الجيش الفنزويلي في بيان اليوم “بغضب عميق بلغتنا التصريحات المشينة والبائسة لوزير الخارجية الأمريكي والتي أظهرت جهلاً بالغاً بواقع بلادنا”.

وكان تيلرسون دعا بشكل غير مباشر الجيش الفنزويلي إلى القيام بانقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف الجيش “إن دعوة تيلرسون للعودة إلى الدستور والانتخابات الحرة تشكل إهانات للشعب الفنزويلي وخاصة أنها تحصل بعد ثلاث عمليات انتخابية هي انتخاب الجمعية الوطنية الدستورية والانتخابات الإقليمية لحكام المحافظات وأخيراً الانتخابات البلدية”.

وشدد بيان الجيش على أن القوات المسلحة البوليفارية ترفض عودة الدكتاتوريات التي كانت تفرضها الولايات المتحدة على فنزويلا كما أنها تدعم بلا قيد أو شرط ما تقوم به الجمعية الوطنية التأسيسية في خدمة الشعب الفنزويلي.

من جهته أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أن جولة وزير الخارجية الأمريكي في دول أمريكا الجنوبية كانت محاولة للتدخل في شؤون فنزويلا.

وكانت الحكومة الفنزويلية والمعارضة وقعت في جمهورية الدومينيكان على اتفاق مبدئي بغية توطيد التعايش السلمي والاستقرار في البلاد.