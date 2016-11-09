غطاء ناري جوي أرضي يدمر مقرات المسلحين بمن فيها بريف حماة

قامت قوات الجيش العربي السوري بعمليات نوعية عبر ضرب موقع الارهابيين عبر سلاحي الجو والمدفعية ودمرت مقراتهم وآلياتهم بمن فيها في ريف حماة الشمالي.

وبحسب مصدر عسكري فإن القوة النارية دمرت عدة مقرات واليات لارهابيي /جيش الفتح/ في الزلاقيات وحاجز الزلاقيات وطيبة الامام و اللحايا وحاجز المنطار والبويضة ومورك وجنوبها في الريف الشمالي لحماة ما أسفر عن مقتل العديد من ارهابيي التنظيم الارهابي وتدمير مقرات واليات لهم.

وأضاف المصدر بأن الغارات الجوية والرمايات المدفعية طالت أيضا تجمعات ومقرات ومحاور تحرك ارهابيي /جيش الفتح/ شمال حاجز الغربال واللطامنة وكفرزيتا وشمالها ووادي العنز وشمال صوران ومعركبة ما أدى لمقتل أعداد

كبيرة منهم وتدمير اليات وذخائر كانت بحوزتهم.