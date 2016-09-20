غوارديولا لـ توريه: هذا شرطي كي تلعب في مانشستر سيتي

وضع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، شرطًا، كي يفتح الباب أمام الإيفواري يايا توريه، لاعب وسط السيتزن، للمشاركة مع الفريق، مرة أخرى.

وتسبب جوارديولا، في رحيل يايا توريه عن برشلونة الإسباني، قبل أن يلتقيا ثانية في مانشستر سيتي، ليجد الإيفواري، نفسه، خارج قائمة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عدم الاعتماد عليه في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سوانزي سيتي، بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الثلاثاء: “توريه لن يلعب للنادي مرة أخرى، قبل الاعتذار عن تصريحات وكيله”.

كان ديميتري سيلوك، وكيل يايا توريه، قال إن “المدرب الإسباني يتعمد إذلال موكله”.

وأضاف: “استبعاد توريه من دوري الأبطال، هو قرار بيب وعلينا احترامه. إذا فاز بالبطولة هذا الموسم سأسافر إلى إنجلترا، وسأقول إن جوارديولا، هو أفضل مدرب في العالم”.

وتابع: “لكن إذا لم يحقق الفريق لقب دوري أبطال أوروبا، أتمنى أن يتحلى بيب بالشجاعة ليقول وقتها إنه أخطأ حين أذل لاعبًا بمستوى يايا”.

وكان من المتوقع، أن يشارك توريه، الذي أعلن اليوم اعتزاله اللعب الدولي، أمام سوانزي سيتي، إلا أن جوارديولا حسم الأمر باستبعاده.