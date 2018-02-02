غوتيرس:سوتشي سيسهم إيجاباً في محادثات جنيف

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في مدينة سوتشي الروسية ستسهم إيجابا في محادثات جنيف.

وأوضح غوتيرس خلال مؤتمر صحفي أن بيان مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي أكد على توافق السوريين بجميع مكوناتهم وأطيافهم لبناء مستقبلهم وهو ما ينسجم مع بيان جنيف مبينا أن مؤتمر سوتشي أشار إلى الصلاحيات والخطوات الإجرائية التي ستفضي إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وانعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في مدينة سوتشي الروسية يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة نحو 1500 شخص يعكسون شرائح من المجتمع السوري وأشخاصا من المعارضات الخارجية