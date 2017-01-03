غوتيريس: لست صانع معجزات والمرحلة الراهنة صعبة جدا

أكد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة وجود ثغرات وإخفاقات في عمل المنظمة الدولية خلال معالجتها للأزمات على مستوى العالم داعيا إلى العمل لإصلاح وتحسين عملها والتخلص من البيروقراطية التي تعاني منها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غوتيريس قوله أمام مئات الموظفين والدبلوماسيين الذين اجتمعوا في قاعة الأمانة العامة للأمم المتحدة.. “علينا أن نكون قادرين على الإقرار بثغراتنا وبإخفاقاتنا” داعيا إلى العمل المشترك من أجل التغيير والإصلاح وتحسين عمل الأمم المتحدة والتخلص من البيروقراطية.

وأشار غوتيريس إلى أنه “ليس صانعا للمعجزات وأن المرحلة الراهنة صعبة جدا”.

يشار إلى أن غوتيريس استلم الأمانة العامة للأمم المتحدة في الأول من العام الحالي خلفا للأمين العام السابق بان كي مون.