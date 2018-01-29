غوتيريس متفائل من مؤتمر سوتشي

جدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس موقفه الإيجابي إزاء مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للانباء عن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة قوله في بيان إن “غوتيريس أعرب عن قناعته بأن مؤتمر سوتشي سيسهم بقسط ملحوظ من عملية جنيف التفاوضية السلمية”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية رحبت في بيان أول من أمس بقرار غوتيريس بشأن إرسال مبعوثه الخاص إلى سورية ستافان دى ميستورا للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

يشار إلى أنه تمت دعوة نحو 1600 سوري إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي المقرر عقده غدا إضافة إلى الأمم المتحدة والشركاء الاقليميين والدوليين كمراقبين في المؤتمر.