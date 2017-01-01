غوتيريس يدعو إلى العمل من أجل السلام وجعله هدفا مشتركا خلال العام الجديد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى العمل من أجل تحقيق هدف مشترك خلال العام الجديد يتمثل في وضع السلام في المرتبة الأولى وعلى رأس الأولويات.

وقال غوتيريس في أول رسالة بعد توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة “إن السؤال الذي يزعجه هو كيفية مساعدة ملايين الناس الذين تحاصرهم النزاعات ويعانون بسبب حروب لا تلوح لها نهاية في الأفق” مشيرا إلى أنه لا أحد ينتصر في هذه الحروب فالكل فيها خاسرون.

ودعا غوتيريس إلى جعل عام 2017 عاما يسعى فيه الجميع من مواطنين وحكومات وقادة إلى تجاوز الخلافات وجعل السلام غاية ودليلا مناشدا الجميع الانضمام إليه في الالتزام بإحلال السلام في الحاضر والمستقبل.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في تشرين الأول الماضي تعيين غوتيريس أمينا عاما جديدا خلفا للكوري الجنوبي المنتهية ولايته بان كي مون.