غوتيريس يدعو إلى الوحدة لمواجهة المخاطر التي تهدد العالم

حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس من مجموعة مخاطر تهدد العالم في العام الجديد 2018 داعيا الى الوحدة بين الدول للتصدي لها.

وقال غوتيريس في بيان اليوم بمناسبة قدوم العام الجديد “عندما بدأت مهامي قبل عام وجهت نداء لجعل عام 2017 عاما للسلام ولكن العكس هو ما حدث وبشكل جذري مع الأسف”.

وأوضح غوتيريس أن “النزاعات ازدادت حدة وبرزت مخاطر جديدة وبلغت المخاوف من الأسلحة النووية في جميع العالم مستويات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة”.

وأضاف غوتيريس “إن التغيرات المناخية تفوقنا سرعة بينما مازالت الفوارق الاجتماعية تتضاعف إلى جانب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن حل النزاعات وتجاوز الكراهية وحماية القيم المشتركة ممكن ولكن عن طريق الوحدة والتضامن بين شعوب العالم.