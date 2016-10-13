غورتيس: الوقت حان للقتال من أجل السلام في سورية

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تعيين غوتيريس أمينا عاما جديدا خلفا للكوري الجنوبي المنتهية ولايته بان كي مون.

وقال غوتيريس في أول مؤتمر صحفي بعد تعيينه: إن “الوقت حان لتجاوز الانقسامات بشأن سورية”. وقال “أيا تكن الانقسامات الموجودة اليوم فإن الأهم هو أن نتحد لأن الوقت حان للقتال من أجل السلام في سورية”.

هذا وهنأ الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة غوتيريس بمناسبة تعيينه أمينا عاما جديدا للأمم المتحدة.

وعبر غوتيريس عن شكره لهذه التهنئة وطلب من الجعفري نقل تحياته إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.