“غوغل” تكشف عن هاتفها الجديد

بعد أشهر من المزاعم والتسريبات، أزاحت شركة “غوغل” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الستار عن أحدث هواتفها الذكية “بيكسل 3″، وذلك في حدثها السنوي الذي أقيم في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى أجهزة ذكية أخرى.

وكشفت “غوغل” عن طرحها لهاتفين جديدين، هما “بيكسل 3″، بشاشة 5.5 بوصة، و”بيكسل 3 إكس إل” الأكبر حجما، بشاشة طولها 6.3 بوصة، وفقا لموقع “ذا فيرج” الأمريكي.

وعلى عكس غالبية الهواتف الذكية المتوافرة في الأسواق، فإن كلا من هاتفي “بيكسل 3″ و”بيكسل 3 إكس إل” مزودان بكاميرا واحدة خلفية فقط، ولكن كلاهما بكاميرا أمامية مزدوجة، وذلك من أجل التقاط صور “سيلفي” من زاوية أوسع.

كذلك أعلنت “غوغل” في حدثها السنوي، الذي يحمل اسم “Made by Google 2018″، عن توافر شاحن لاسلكي لهاتفي “بيكسل 3” و”بيسكل 3 إكس إل”، ويبلغ سعره 79 دولارا أمريكيا.

وأطلقت “غوغل” مجموعة جديدة من مميزات الكاميرا في هواتفها الجديدة، بما في ذلك التكبير والتصغير بدرجة دقيقة (زووم)، وتفعيل الإضاءة المنخفضة في “الوضع الليلي”، ووضع “فوتو بووث” (Photobooth) الذي يلتقط صور الأشخاص أو الحيوانات الأليفة تلقائيا، وهي ميزة طرحتها “غوغل” لأول مرة في كاميرا “غوغل كليبس” في العام الماضي.

وتستخدم الكاميرا الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، إذ يعمل الهاتف على التأكد من أن كل شخص في الصورة موجود في بؤرة التركيز ويبتسم ويفتح عيونه.

وعلى الرغم من أن الكاميرا الخلفية في الهاتفين غير قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، فإنها توفر ميزة تثبيت الفيديو (Fused Video Stabilization)، والتي تعد بمزيد من السلاسة أثناء المشي أو الركض.

وتبدأ أسعار هاتفي “بيكسل 3″ و”بيكسل 3 إكس إل” من 799 دولار و899 دولار، وذلك في النسخ التي تستوعب السعة التخزينية 64 غيغابايت، وسيتوافران بلون ليس وردي، وسيكون كلاهما مزود بخدمة اشتراك مجانية في “يوتيوب ميوزيك” لمدة 6 أشهر، وأن الطلب المسبق عليهما يبدأ من اليوم، على أن يتم شحنهما بدءا من 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وعلى غير العادة، أعلنت “غوغل” عن توافر كل أجهزتها الجديدة، للطلب المسبق، قبل بدء الاحتفالية الخاصة بالإعلان عنها اليوم.

كما أعلنت “غوغل” في حدثها السنوي، اليوم الثلاثاء، عن حاسبها المحمول “غوغل بيكسل سليت”، والذي يعد أول حاسب محمول قابل للتحول إلى حاسب لوحي يعمل بنظام تشغيل “كروم أو إس”، كما أنه سيكون مدعوم بنظام تشغيل “ويندوز 10” أيضا، بالإضافة إلى عمله بنظام تشغيل “أندرويد باي” الجديد.

ويدعم “غوغل بيكسل سليت” لوحة مفاتيح جديدة ثورية، تم تصنيعها في شركة “بريدج”.

كما أن “غوغل بيكسل سليت” سيتم دعم بتطبيق للكاميرا “حصري” من الشركة الأمريكية، والذي سيجعل التقاط الصور به، ثوري بصورة كبيرة، والذي سيضيف تأثيرات مميزة حصرية.

وعرضت “غوغل” فيديو مختصر لكل المنتجات التي كشفت عنها اليوم الثلاثاء، من خلال ذلك الفيديو، الذي لا تتعدى مدى عرضه 49 ثانية.