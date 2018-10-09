غوغل.. مفاجأة للمستخدمين

تعقد شركة غوغل حدثها الخاص لكشف النقاب عن أحدث منتجاتها، في 9 أكتوبر الجاري، وسيكون هذا الحدث فرصة للشركة لإبهار المستخدمين والرد على منافسيها.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كان الدور من نصيب آبل للإعلان عن هاتفين جديدين، كما كشفت أمازون أيضا عن عدد كبير من منتجات أليكسا الجديدة، وقد حان دور غوغل الآن للحصول على فرصة الإعلان عن منتجاتها الجديدة من أجهزة بيكسل وغوغل هوم و”Chromecast”.

ومع التسريبات الكثيرة التي طالت منتجات الشركة، فإن هناك الكثير من التوقعات حول ما قد يحمله حدث غوغل ليوم الثلاثاء للمستهلكين، من أجهزة وخدمات مميزة، وفي ما يلي ما يشاع بأن مؤتمر غوغل سيفاجئ به الحاضرين:

– هاتفا “بيكسل 3″ و”بيكسل 3 إكس إل”:

من المنتظر أن تطلق غوغل هاتفيها الجديدين اللذين تم تسريب الكثير من الشائعات حول المواصفات التي سيحملانها.

وسيكون هاتف “بيكسل 3 إكس إل” بشاشة كبيرة الحجم، وسيتضمن الجهازان ميزات متشابهة في ما يتعلق بالتصميم، حيث سيزود الجهازان بشحن لاسلكي وكاميرتين أماميتين وكاميرا خلفية واحدة، فضلا عن توقعات بإضافة بعض البرامج الجديدة كما فعلت الشركة العام الماضي.