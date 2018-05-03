غياب فافرينكا وتسونجا عن بطولة مدريد للتنس

أصبح من المؤكد غياب السويسري ستانيسلاس فافرينكا والفرنسي جو ويلفريد تسونجا عن بطولة مدريد لأساتذة التنس، ذات الـ1000 نقطة، خلال الفترة من 4 وحتى 13 أيار الجاري، وذلك بسبب عدم شفائهما من إصابتيهما.

ويعاني فافرينكا، الذي تأهل لنهائي البطولة المدريدية في 2013 ، من سلسلة إصابات بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى في يوليو/تموز من العام الماضي.

وأكد اللجنة المنظمة للبطولة غياب اللاعب السويسري المبتعد عن الملاعب منذ فبراير/شباط الماضي.

من جانبه، خضع تسونجا لعملية جراحية في غضروف الركبة اليسرى في مارس/آذار الماضي، أجبرته على الغياب عن بطولتي “الماسترز” في إنديان ويلز وميامي، ليمتد غيابه عن بطولتي مدريد وروما أيضا.

ويغيب اللاعب الفرنسي عن الملاعب شباط الماضي عقب مشاركته في بطولة مونبلييه.

وبهذا تضم قائمة الغيابات عن بطولة مدريد كل من السويسري روجر فيدرير والبريطاني أندي موراي والأسترالي نيك كيريوس، بالإضافة لفافرينكا وتسونجا.