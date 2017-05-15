غيتس: العلاقات بين موسكو وواشنطن تدهورت بعد انتخاب ترامب

صرح وزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت غيتس أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تدهورت بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

وقال غيتس في مقابلة تلفزيونية مع قناة “CBS “:”أعتقد أن أحد الأشياء التي أدهشت الناس، هي أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بعد الانتخابات تدهورت في الواقع”.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في هذا الشأن أن ترامب “لا يقدم أية تنازلات” لروسيا، لافتاً إلى وجود “تناقض صارخ” بين كيفية تعامل البيت الأبيض مع الصين وروسيا.

وعلق غيتس على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية السوفييت “أتوا دائما بشكل روتيني”، ولذلك أرى أن هذا اللقاء “ليس بالشأن الكبير”.