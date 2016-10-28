غيل مولر يحجز مقعده في نصف نهائي بطولة بازل

بات اللوكسمبورغي غيل مولر أول المتأهلين للدور نصف النهائي لبطولة بازل السويسرية للتنس، إثر تغلبه على الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس بمجموعتين لواحدة الجمعة 28 تشرين الأول.

وأنهى مولر القاء لمصلحته بواقع 6-7 (4-7) و6-4 و7-6 (7-3).

واحتاج مولر، المصنف الـ37 عالميا، لنحو ساعتين و44 دقيقة من أجل تحقيق انتصاره الثاني أمام ديلبونيس، المنصف الـ48، الذي لم يعرف طريق الفوز على اللاعب اللوكسمبورغي حتى الآن.

وسينتظر مولر الفائز من المواجهة التي ستجمع بين الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، والياباني كي نيشيكوري، المرشح الثالث للقب.