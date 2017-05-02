فاجنكنشت تنتقد الاتفاقية مع النظام السعودي لتدريب جنوده بألمانيا

انتقد حزب اليسار الألماني المعارض بشدة الاتفاقية التي أبرمت بين ألمانيا والنظام السعودي بخصوص تدريب أفراد من القوات السعودية في مؤسسات تابعة للجيش الألماني مؤكدا أنه من غير المقبول دعم “ديكتاتورية” في تدريب قواتها.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار زارا فاجنكنشت قولها: إنه “من غير المسؤول على الإطلاق دعم ديكتاتورية في تمرين جنودها” متهمة الحكومة الألمانية بدعم النظام السعودي لتوفير طلبيات للصناعات التصديرية الألمانية.

وأضافت فاجنكنشت: “الجميع يعرفون أن السعوديين يدعمون عصابات إرهابية في سورية وأماكن أخرى بقدر كبير من الأسلحة وأنهم يقودون حربا دموية في صنعاء تسببت في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتهديد مئات الآلاف بالموت جوعا”.

يشار إلى أن اتفاقية لتدريب أفراد من قوات النظام السعودي أبرمت الأحد الماضي في جدة بين وزيري دفاع ألمانيا والسعودية بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.