فاشيتسينكو: مهام روسيا في سورية القضاء على الإرهاب والبدء بعملية سياسية

أكدت السفارة الروسية في سلوفاكيا أن المهام الرئيسية التي تقوم بها روسيا الآن في سورية هي القضاء على التهديدات الإرهابية بشكل كامل وفي نفس الوقت البدء بعملية سياسية على أساس القرارات التي تم التوصل إليها في إطار مجموعة العمل الدولية حول سورية.

وأشار السكرتير الثالث في السفارة ديميتري فاشيتشينكو في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا إلى أن: «روسيا تتمسك بمواقفها المعلنة حول ضرورة الفصل الكامل وبلا أي مماطلة بين ما يسمى “المعارضة المعتدلة” والتنظيمات الإرهابية وضرورة بذل كل الجهود لاجتثاث الإرهاب من سورية ومنع تجدد بؤره مستقبلا إضافة طبعا إلى العمل الجدي من أجل الحل السياسي للأزمة فيها».

ولفت فاشيتشينكو إلى اهتمام روسيا بأن تتم مكافحة الإرهاب بشكل جماعي واستنادا إلى القانون الدولي معربا عن الأسف لقيام الدول الأوروبية بوقف التعاون معها في محاربة الإرهاب وفي مجالات أخرى.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في تصريحات لها أول أمس أن الدول الغربية تغطي إرهابيي “جبهة النصرة” وغيرهم ممن يسعون إلى تدمير سورية ويستخدمون المدنيين في حلب كدروع بشرية مشيرة إلى أن الهدف من التهدئة في حلب كان إعطاء فرصة للولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها وفصل من تسميهم “معارضين” عن الإرهابيين غير أن هذا الأمر لم يحصل حتى الآن.