فالس: سيتم تمديد حالة الطوارئ في فرنسا لبضعة أشهر

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس انه سيتم “بلا شك” في كانون الثاني المقبل تمديد حال الطوارىء في البلاد “بضعة أشهر”.

وكانت الحكومة الفرنسية اعلنت فرض حال الطوارىء في البلاد منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني 2015 والتي ادت الى مقتل نحو 130 شخصا وتم تمديدها ستة أشهر في نهاية تموز الماضي.

وقال فالس في مقابلة ضمن برنامج “هارد توك” الذي يعرض على قناة بي بي سي “من الصعب اليوم إنهاء حال الطوارئ خصوصا لأننا ندخل في مرحلة حملة الانتخابات الرئاسية في غضون بضعة أسابيع فضلا عن التجمعات والاجتماعات العامة ولذلك يجب علينا أيضا حماية ديمقراطيتنا”.

وتابع “إضافة الى ذلك فإن نظام حال الطوارئء يسمح لنا بالقيام باعتقالات وبعمليات مراقبة إدارية فعالة .. لذلك نعم سنعيش مرة أخرى بلا شك في ظل حال الطوارئء لبضعة أشهر”.