فالفيردي يخدع إنتر ميلان بورقة ميسي

استخدم إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، نجم الفريق الكتالوني ليونيل ميسي، لخداع إنتر ميلان، قبل المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وانتهت بالتعادل (1-1).

وكان ميسي قد سافر مع بعثة برشلونة إلى ميلانو، إلا أنه تواجد في المدرجات، ولم يشارك في المباراة التي أقيمت على ملعب جيوزيبي مياتزا.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن بعض التقارير أشارت إلى إمكانية مشاركة البرغوث الأرجنتيني لبضع دقائق في المباراة، إلا أن فالفيردي وميسي كانا على علم بأن فرص مشاركته في المباراة ضئيلة.

وأوضحت الصحيفة أن سفر ميسي مع المجموعة جاء لممارسة دوره كقائد، وهذا يعد أمرًا حيويًا بالنسبة له وللاعبي البارسا، خاصة أن الهدف الأول لبرشلونة هذا الموسم هو تحقيق دوري أبطال أوروبا.



ولفتت إلى أن قرار سفر ميسي جاء من فالفيردي لخداع الإنتر الذي ستعتمد طريقة لعبه في المباراة على وجود الأرجنتيني من عدمه في الملعب.

وأكدت أن الاتفاق تم بين اللاعب والمدرب على احترام المدة المحددة لشفائه (3 أسابيع) وعدم المخاطرة به، رغم أنه شارك في تدريبات الفريق الكتالوني خلال اليومين الماضيين.

وقالت مصادر داخل النادي للصحيفة إن ميسي سافر مع الفريق الكتالوني إلى ميلانو رغم أنه كان يكتفي بالتدريبات الخفيفة، وهذا يعني أن البرغوث الأرجنتيني يتحلى بالصبر، ولا يتعجل عودته من الإصابة.

ويدرك النادي أن على ميسي التحلي بالصبر من أجل الشفاء التام والمشاركة مع الفريق دون أن تكون هناك أي خطورة عليه في حال التعرض لأي التحام مع لاعبي الخصم.