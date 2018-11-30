فالنسيا يفقد سلاحه أمام ريال مدريد

يغيب لاعب فالنسيا، عن مواجهة فريقه أمام ريال مدريد، يوم غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الليجا، في ملعب سانتياجو برنابيو.

وخرج الدولي الإسباني رودريجو مورينو، في الشوط الأول من مباراة فريقه أمام يوفنتوس، بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، بسبب مشاكل عضلية عانى منها خلال اللقاء.

وأعلن مارسيلينو جارسيا، مدرب فالنسيا، عن قائمة الفريق التي ستسافر للعاصمة مدريد، وشهدت غياب مورينو، ولاعبين آخرين مثل الروسي تشيرشيف ولاعب الوسط الكولومبي موريللو والبرتغالي روبين فيزو.

وجاءت قائمة الخفافيش كالتالي: نيتو، خاومي، جاراي، دياخابي، باوليستا، بيتشيني، لاتو، جايا، كوندوجبيا، باريخو، دانييل فاس، كوكلين، سولير، فيران، جويديس، باتشواري، جاميرو، سانتي مينا.