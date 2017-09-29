فايا يونان تغني الحب والوطن في اللاذقية (صور)

أحيت المغنية الشابة فايا يونان مساء أمس حفلا فنيا في ملعب الشهيد باسل الأسد بمدينة اللاذقية والذي غصت مدرجاته بما يزيد على أربعة آلاف من جمهورها قضوا ما يقارب ساعة ونصف الساعة في سماعها والتفاعل معها بأسلوب حواري جميل.

وقدمت يونان برنامجا غنائيا ضم أكثر من 18 أغنية تنوعت بين اختيارات من ألبومها إضافة إلى إدراجها عدة أغنيات من التراث السوري “يا مايلة عالغصون” و”تحت هودجها” وكان للفيروزيات حصتها “أمي نامت عبكير” كما حرصت على ترديد أغنية طربية باللغة السريانية دون نسيان توجيه تحية للجيش العربي السوري من خلال أغنية “تعلى وتتعمر يا دار” لتختتم الحفل رافعة العلم السوري ومرددة أغنية موطني التي طلبها منها الجمهور ورافقها بغنائها بكثير من الحب والانسجام.

فرقة موسيقية متكاملة رافقت فايا في الحفل وتنوعت آلاتها بين الكمان والغيتار بيس والناي والايقاع والقانون إضافة إلى الكيبورد حيث أكد عازف الناي ماهر عامر أن الفرقة تدربت لمدة أسبوع في دمشق قبل إنطلاق الجولة الفنية في المحافظات المختارة وأن مجموعة من أساتذة المعهد العالي للموسيقا تولوا العزف على آلالات ومرافقة فايا ودعمها فنيا.

وولدت فايا يونان عام 1992 في بلدة المالكية ونشأت في مدينة حلب لتهاجر عام 2003 مع عائلتها إلى السويد وتحمل يونان شهادة البكالوريوس في تخصص العلوم الاجتماعية من جامعة غلاسكو في اسكتلندا وبدأت شهرتها بشكل واسع عام 2014 بعد إطلاقها أغنية مشتركة مع شقيقتها ريحان يونان بعنوان “لبلادي” استعرضتا فيها آثار الحرب والدمار على الشعوب وقد ترجمت هذه الأغنية إلى عدة لغات أجنية وتم بثها عبر قنوات تلفزيونية عالمية.