فايا يونان تقدم “سلام إلى حلب” في 8 تشرين الثاني في أوبرا دمشق

اختارت الفنانة فايا يونان وطنها الأم سورية لتقيم أولى حفلاتها “سلام إلى حلب” بعد إطلاق ألبومها الأول “بيناتنا في بحر” وذلك في ال 8 من تشرين الثاني المقبل بدار الأسد للثقافة والفنون بالتعاون مع جمعية “نحنا” الثقافية.

وبينت يونان إن الألبوم الذي أعلنت عنه عبر قناتها على اليوتيوب يتضمن 9 أغان باللغة الفصحى ولهجة بلاد الشام لمؤلفين وملحنين معظمهم من سورية لافتة إلى أنه سيتم خلال كل أسبوع إطلاق أغنية من الألبوم عبر اليوتيوب على أن تصدر النسخة الإلكترونية منه بداية العام القادم.

وأشارت فايا إلى أن أغنية “بيناتنا في بحر” كلمات والحان خالد الهبر وأغنية “لي في حلب” كلمات مروح الكبرا وألحان مهران محرز أما الأغنية الثالثة فستكون من كلمات عدنان الازروني وألحان غابي صهيوني فيما تولى ريان الهبر توزيع الالبوم والإنتاج الموسيقي لحسام عبد الخالق.

وكانت الفنانة يونان وهي مغتربة سورية تعود أصولها لمدينة حلب وتعيش منذ طفولتها في السويد أقامت حفلها الأول بسورية في آب العام الماضي في دار الأسد للثقافة والفنون وقد حصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر قناتها على اليوتيوب لأغانيها وحفلاتها التي أقيمت في سورية ومعظم الدول العربية.