فايزة الحلبي للبعث ميديا: الرسم يعلم الأطفال الإحساس بالمسؤولية الجماعية

منذ اللحظات الأولى تدهشنا الألوان المبهجة التي استخدمها الأطفال في لوحاتهم بين الأصفر والسماوي والبرتقالي والأحمر، والمتناغمة مع أفكارهم التحليلية والذكية في معرضهم المشترك في المركز الثقافي العربي – أبو رمانة، برسم أعضاء الجسد والتركيز على اليد والوجوه وجوانب من المدرسة، في حين امتد خيال الأطفال إلى البحر ليرسموا الأسماك المحاطة بالأصداف ويعودوا بذاكرتهم إلى أسطورة حورية البحر.

وفي منحى آخر جسدوا صوراً ملموسة للواقع فرسموا أنواعاً من الفواكه، وهناك من اقترب من مسارات الفرح فرسموا بابا نويل حامل الهدايا.

وأوضحت الفنانة التشكيلية فايزة الحلبي بأن هذا المعرض نتاج ورشات عمل مشتركة للأطفال المتدربين في غاليري مصطفى العلي في دمشق القديمة، وفي مرسمي “فيروز” في دمشق القديمة إضافة إلى اشتراك مجموعة الأطفال المتدربين في المركز الثقافي العربي – أبو رمانة بإشراف الفنانة وفاء الحافظ، وتتراوح أعمار الأطفال بين أربع سنوات إلى أربعة عشر عاماً ينتقلون بين الواقعي والتجريدي والانطباعي معتمدين على الألوان الخشبية والفلوماستر.

وعن الأسس الأولى التي عملت على ترسيخها لدى الأطفال تابعت بأن الأسلوب الواقعي هو الأساس إذ ينقل الطفل من الواقع مباشرة، أومن خلال صور اختزنها بذاكرته.

وتحدثت أيضاًعن اللوحات الجماعية مثل لوحة الأم مع طفلها الرضيع التي أضيفت إليها تقنيات الكولاج، واللوحة الجماعية الكبرى التي اشترك جميع الأطفال في رسمها.

وحول معنى اللوحة الجماعية بالنسبة للأطفال، أكدت التشكيلية الحلبي أن الرسم الجماعي علمهم الصبر والحبّ ومعنى العمل المشترك والمسؤولية والنشاط الإيجابي بأجواء مريحة وخلاقة.

البعث ميديا || ملده شويكاني