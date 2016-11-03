فتاة أمريكية تكسب مبلغ 43 مليون دولار وفجأة تخسره؟!

تستعد الفتاة الأميركية كاترين بومن، مقاضاة ملهى ليلي لأنه نصب عليها بمبلغ 43 مليون دولار أميركي.

وربحت الفتاة وفقدت 43 مليون دولار خلال دقيقة واحدة، حينما كانت تلعب القمار في الملهى الليلي الذي يعرف باسم “ريزورت وارلد” حيث ظهر على شاشة الجهاز التي كانت أمامه، المبلغ الذي فازت به وكان من المستحق الحصول عليه، وبالفعل قامت الفتاة بتصوير شاشة الجهاز بالتلفون الخاص بها على الفور.

هذا وسارعت إدارة الملهى الليلي إلى إعلان توقف الجهاز وخروجه من الخدمة لعمل صيانة وأن الجائزة لن تحصل عليها الفتاة.

وعرضت إدارة الملهى على الفتاة الجائزة الحقيقية، والتي تقدر بـ 2.25 دولار وتعويض يتمثل في وجبة “ستيك”.

ولم يلق هذا العرض قبولا لدى الفتاة التي تعيش في نيويورك، وقررت عدم التنازل عن حقها باللجوء إلى المحكمة.