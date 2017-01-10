فتح الموانئ في اللاذقية وطرطوس مع انحسار العاصفة المطرية

أعيد أمس فتح ميناءي طرطوس واللاذقية التجاريين ومصب النفط ومرافئ النزهة بعد زوال الفعالية الجوية المتشكلة أمس جراء العاصفة المطرية.

وأكد مدير عام الموانئ البحرية العميد ميثم اليوسف أنه تم فتح أبواب الملاحة بعد أن أغلقت ظهر أمس بسبب العاصفة المطرية وانه لم تسجل أي حادثة تذكر.

وفيما يتعلق بجنوح الباخرة “ماسا” من ميناء طرابلس إلى منطقة الحميدية جنوب طرطوس، بين اليوسف أن مديرية الموانئ أنذرت مالك السفينة عبر وكيلها في سورية لسحبها مع تقديم كل المساعدات من قبل المديرية خلال اليومين القادمين.

وكانت مديرية الموانئ في اللاذقية أغلقت أمس ميناءي اللاذقية وطرطوس التجاريين ومصب بانياس البترولي بسبب الأحوال الجوية السائدة.