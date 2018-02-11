فتح باب الاكتتاب على شراء الجرارات

السويداء-رفعت الديك:

فتحت غرفة زراعة السويداء باب الاكتتاب على شراء جرارات للمزارعين وذلك استناداً للاتفاقية الموقعة بين اتحاد الغرف الزراعية والشركة الإيرانية لصناعة الجرارات.

وبين رئيس الغرفة حاتم أبو راس أن الجرارات المراد الاكتتاب عليها وفق نموذجين الأول أي تي أم 240 باستطاعة 47 حصاناً بخارياً وبسعر 6.2 ملايين ليرة والثاني أي تي أم 285 باستطاعة 75 حصاناً بخارياً وبسعر 8.2 ملايين ليرة مكفولة لمدة سنة كاملة من تاريخ شرائها وستوفر الشركة الإيرانية خدمات صيانتها وإصلاحها عبر ورشة العمل التي ستفتتحها بالمحافظة، ولفت إلى أن طريقة تسديد قيمة الجرارات تكون بنسبة 25 بالمئة عند الاكتتاب مع استكمال باقي المبالغ عند تسليمها الذي سيتم خلال شهر من الاكتتاب، مشيراً إلى أن الاتحاد وفي خطوة تشجيعية لدعم المزارعين حدد حسومات بمبلغ 300 ألف ليرة على سعرها لمن يبادر بالاكتتاب عليها خلال 15 يوماً.