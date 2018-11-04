فتح باب التسجيل المباشر في الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم فتح باب التسجيل المباشر في الكليات التطبيقية للطلاب الذين لم يتقدموا سابقاً إلى مفاضلة الثانويات المهنية “عام وموازي وعرب وأجانب” من حملة شهادة الثانويات المهنية لعام 2018 للعام الدراسي 2018-2019 وذلك وفق الحدود الدنيا المعلنة للقبول.

ويشمل القرار الكليات التطبيقية في جامعات “دمشق وحلب وتشرين وحماة والبعث” وكليات الهندسة التقنية بجامعتي “حلب وطرطوس” وكليات الفنون الجميلة بجامعتي “دمشق وتشرين” وفي السويداء وكلية الفنون الجميلة التطبيقية بجامعة “حلب” والمعاهد التقانية الحكومية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

ودعت الوزارة في إعلانها الطلاب الراغبين في التسجيل إلى التقدم بطلباتهم إلكترونياً في مديريات شؤون الطلاب في الجامعات اعتباراً من صباح يوم الأحد 11-11-2018 وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 22-11-2018 ليصار إلى إصدار قرارات قبولهم من الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لن يتم استلام أي طلب إلا بعد التأكد من عدم تقدم الطالب إلى مفاضلة الثانويات المهنية لهذا العام وعدم تدوين رغبة تتطلب مسابقة أو مقابلة ما لم يكن قد نجح فيها سابقاً والتأكد من حيازة الطالب على الحد الأدنى المطلوب للقبول بالرغبة التي يطلبها وفق الحدود الدنيا المعلنة وتحقيق الشروط الأخرى المطلوبة لكل اختصاص.