فتح باب التسجيل المباشر للطلاب المستجدين والقدامى في المعاهد التقانية

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم إعادة فتح التسجيل المباشر للطلاب المستجدين المقبولين في المعاهد التقانية للعام الدراسي 2017-2018 والطلاب القدامى الناجحين والمنقولين إلى السنة الثانية والراسبين في سنتهم الدراسية بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2016-2017.

وحددت الوزارة موعد تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الأحد القادم ولغاية الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت الوزارة أعلنت يوم الخميس الماضي للمرة الثانية فتح التسجيل المباشر للطلاب الذين لم يتقدموا لمفاضلة الثانويات المهنية في الكليات التطبيقية بجامعات دمشق وحلب وتشرين وحماة وكليات الهندسة التقنية بجامعات حلب وتشرين وطرطوس والفنون الجميلة بجامعتي دمشق وتشرين والسويداء والفنون الجميلة التطبيقية بجامعة حلب .

وتهدف المعاهد التقانية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين لحاملي الشهادة الثانوية إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الشابة للتعامل مع التقانات الحديثة واحتياجات سوق العمل المتغيرة.