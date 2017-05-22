فتح طريق التل ومنين وسط احتفال جماهيري كبير تخلله إطلاق سباق للدراجات

احتفالا بفتح طريق مدينتي التل ومنين في محافظة ريف دمشق تم إطلاق سباق للدراجات خلال مهرجان جماهيري شعبي واسع شاركت فيه مختلف الفعاليات الاقتصادية والثقافية والرياضية في المحافظة.

وانطلق السباق الذي شارك فيه لاعبون من مختلف المحافظات من مدينة التل إلى منين وسط أهازيج واغان وطنية وفرح عارم من قبل المواطنين الذين انتشروا على الطرقات والأسطحة ابتهاجا بعودة الحياة إلى طبيعتها في التل ومنين.

وخلال مهرجان شعبي ورسمي تم تكريم الفائزين في المراتب الثلاث الأولى ووزعت عليهم الميداليات.

وفي تصريح للصحفيين أكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أن التل ستعود كما كانت في السابق وستحتضن مختلف النشاطات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وسيكون هناك نشاطات مستمرة بمشاركة أهلها الكرام مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على عودة مختلف الخدمات إلى مدينتي التل ومنين وخاصة بعد عودة التيار الكهربائي للتل بعد انقطاع دام أشهر.

وفي تصريح مماثل أشار أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور همام حيدر إلى ان الحضور الجماهيري الكبير في مدينة التل لسباق الدراجات يعبر عن عودة الحياة الطبيعية للمدينة في ظل الأمن والاستقرار الذي أسهم في تحقيقه بواسل الجيش العربي السوري مؤكدا أن ما تعيشه التل اليوم رسالة لكل اعداء الوطن في الخارج ان الشعب السوري لا يمكن أن يهزمه الارهاب.

ومن بلدة منين عبر حيدر في كلمة له عن شكره وامتنانه لأهالي منين والتل الذين وقفوا ضد الإرهاب وواجهوه لافتا إلى أن قيام هذه الفعالية الرياضية المتميزة لسباق الدراجات احتفالا بافتتاح الطريق بين مدينة التل ومنين انطلاقا إلى صيدنايا والقرى المحيطة بهما دليل على الفرح الذي نعيشه الآن وسنعيشه لاحقا في كل بقعة من الأراضي السورية.

وبارك حيدر لأهالي المدينتين الأمن والاستقرار اللذين تحققا آملا أن يكون الشعب شريكا حقيقيا مع الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة بين في تصريح مماثل أن أهمية السباق تأتي كونه انطلق من مدينة التل في تعبير عن أن محافظة ريف دمشق تنعم بالأمن والسلام الذي نأمل أن يمتد على كامل أراضي المحافظة قريبا كما أنه يوجه رسالة للعالم بأن المحبة تجمع أبناء سورية.

ولفت محمد خضر رئيس الاتحاد السوري للدراجات في تصريح لـ سانا إلى أنه تشارك في الفعالية مختلف المؤسسات الحكومية بما فيها الاتحاد الرياضي العام في تفاعل وفرحة كبيرة بعودة التل ومنين إلى حضن الوطن.

عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق لقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل بركات ماريا اكد ان عودة مدينة التل الى حضن الوطن تعني عودة مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية الى طبيعتها وربطها مع قراها الممتدة من الدريج حتى حوش عرب مرورا بمنين وصيدنايا ومعرة صيدنايا وغيرها مبينا أنه بعد افتتاح الطريق وعودة الأمان بات اليوم بإمكان المواطنين ممارسة مختلف نشاطاتهم وقضاء احتياجاتهم بيسر وسهولة.

وفي تصريح لـ سانا أشار رئيس مجلس مدينة التل الدكتور جهاد سلعس إلى أن افتتاح طريق التل منين له معان كثيرة اهمها عودة المحبة والألفة والسلام بين البلدات مجددا وعودة الحياة الاقتصادية فيما بينها مؤكدا أنها فرحة كبيرة للمنطقة برمتها.

حضر الفعالية عدد من اعضاء مجلس الشعب في المحافظة ورؤساء المنظمات الشعبية واعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ومديرو بعض المؤسسات في المحافظة وقيادة شعبة الحزب وفرع ريف دمشق لاتحاد الصحفيين.