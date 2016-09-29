فرار 200 نزيل من سجن برازيلي وإعادة اعتقال نحو نصفهم

فر ما لا يقل عن 200 سجين من سجن برازيلي بعد تمرد قاموا به، اليوم الخميس، وأن نحو نصفهم أعيد القبض عليهم خلال ساعات من الهروب.

وفر النزلاء من سجن جاردينوبوليس شمال غربي ساو باولو كبرى المدن البرازيلية.

ولم يصدر أي تعليق فوري بشأن الوفيات والإصابات المحتملة بين الحراس أو النزلاء.

وقال مسؤولو السجون في ساو باولو إن النزلاء أشعلوا النار في عدد من الزنازين بأحد أقسام السجن خلال عملية الإحصاء الروتينية للسجناء في الصباح.

ووسط الفوضى التي تلت ذلك أسقط عشرات السجناء سياجا أمنيا من الأسلاك ارتفاعه أربعة أمتار مما مكنهم من الهروب إلى حقول قصب السكر المحيطة وعلى ضفة نهر قريب.

ونقلت صحيفة ذا فولها دي ساو باولو عن مسؤولي السجن قولهم إن السجن كان يضم أكثر من 1800 نزيل بيد أنه بني ليؤوي ما يزيد قليلا على ألف.

ورفضت سلطات الولاية التعليق على تقارير التكدس في السجن ولم ترد على طلب للحصول على معلومات بشأن نوع الجرائم التي ارتكبها السجناء هناك.

وحوادث التمرد في السجون والهروب منها من الأمور الشائعة في البرازيل التي تواجه انتقادات قديمة من منظمات حقوق الإنسان بسبب ظروف السحن.