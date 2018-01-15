فرانك: مئات الألمان يقاتلون مع تنظيم داعش الإرهابي

رجح بيتر فرانك المدعي العام الاتحادي في ألمانيا اليوم أن يصل عدد الألمان المستمرين في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي إلى 600 شخص.

ونقلت وكالة “د ب أ” عن فرانك قوله في حديث تلفزيوني إن “النيابة العامة والأجهزة الأمنية منشغلة بتقصي مصير هؤلاء الآن”.

وأوضح فرانك أن قرابة ألف ألماني قد سافروا إلى سورية والعراق وأن ما يتراوح بين 100 و150 منهم قتلوا هناك بينما عاد منهم إلى ألمانيا نحو 300 شخص.

وتساءل فرانك قائلا “هل سيبقون في سورية والعراق أم سيعودون إذ أن استخباراتنا بصفة خاصة مطالبة حاليا بالإجابة عن هذا السؤال”.