فرصة إضافية للطلاب الذين أنهوا مقررات الماجستير منذ 2015 للتسجيل في الرسالة

أصدر مجلس التعليم العالي قراراً بالموافقة على منح الطلاب الذين أنهوا مقررات الماجستير منذ عام 2015 فرصة إضافية للتسجيل في الرسالة وذلك حتى تاريخ 30-3-2019.

وعدل المجلس خلال اجتماعه الأخير عدداً من المواد المتعلقة بنظام السنة التحضيرية حيث قرر اعتماد النظام الفصلي المعدل “ثلاث دورات امتحانية” على أن يحسب معدل الطالب من أجل فرزه في نهاية السنة التحضيرية على أساس نتائجه في مقررات الفصل الأول والثاني في حين يجوز له تقديم امتحانات المقررات التي رسب بها أو لم يتقدم إلى امتحاناتها إذا حقق شروط التقدم للمقرر في الدورة الثالثة، ويتم تحديد وضع الطالب “ناجح.. منقول.. راسب” بنتيجة هذه الدورة ولا تدخل نتائج مقررات هذه الدورة في معدل الفرز على ألا يتجاوز عدد المقررات في الدورة الثالثة 8 مقررات.

وسمح المجلس بأن يسدد الطالب السوري ومن في حكمه الحائز الشهادة الثانوية السورية بدءا من العام الدراسي 2019-2020 الرسم على أساس قبوله في السنة التحضيرية عام/مواز مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطلاب الذين حصلوا على قبول سابق في المفاضلة العامة وفي هذه الحالة يسددون رسوم التعليم الموازي.

كما يسدد الطالب بعد فرزه في نهاية السنة التحضيرية الرسم الواجب عليه بنتيجة مفاضلة فرزه عام/مواز من دون النظر إلى نوع قبوله في السنة التحضيرية باستثناء من لديه قبول عام سابق فيسدد رسوم التعليم الموازي، كما يسدد الطلاب السوريون غير المقيمين والطلاب العرب والأجانب الرسوم المحددة للكليات الطبية وفق الأسس المعتمدة بهذا الشأن.

وبين المجلس أن المفاضلات الخاصة لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الشهداء وأبناء المنطقة الشرقية تجري قبل بداية السنة التحضيرية وكل من قبل فيها يدخل إلى السنة التحضيرية وبعدها يفرزون بينهم وعلى أساس المفاضلة الخاصة بهم.

كما تجري المفاضلات الخاصة للطلاب “السوري غير المقيم والعرب والأجانب” حسب المجلس قبل بداية السنة التحضيرية وكل من يقبل فيها يدخل إلى السنة التحضيرية وفق القواعد الخاصة وعلى أساس المفاضلة الخاصة بهم.

وأوضح مجلس التعليم العالي أنه لا يطالب الطالب المقبول في السنة التحضيرية في العام الدراسي 2018-2019 وما قبل والمفرز وفق القبول العام في نهاية هذه السنة إلى أحد الاختصاصات الطبية والذي يرغب في العام التالي بتغيير قيده إلى اختصاص طبي آخر على أساس مواز بتسديد رسوم الموازي عن السنة التحضيرية أما في حال كان يرغب بالتحويل المماثل من اختصاص عام إلى اختصاص مواز فإنه يطالب بتسديد رسوم الموازي عن السنة التحضيرية.

ووافق المجلس على تسوية وضع الطالب في الجامعة الخاصة الذي استفاد من دورة إضافية أو من عام استثنائي أو فصل صيفي لاعتماد نتيجته فيها لغاية عام 2017-2018 كما وافق على السماح لطالب الجامعة الخاصة الذي فصل في نهاية العام الدراسي 2017-2018 بسبب تدني معدله التراكمي عن نقطتين أن يعيد ارتباطه بالجامعة ومتابعة الدراسة فيها بدءا من الفصل الثاني عام 2018-2019.

وبين المجلس أنه لا تحتسب الدورات الإضافية والأعوام الاستثنائية التي منحت للطالب في الجامعة الخاصة بموجب قرارات مجلس التعليم العالي من مدة الإبقاء في الجامعة كما لا يسمح للطالب المفصول اكاديميا في الجامعة الخاصة بالتسجيل في الفصل الصيفي بدءا من العام الدراسي 2018-2019.