فرصة لزخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في معظم المناطق مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية ويميل للبرودة ليلاً خاصة في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: